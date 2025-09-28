Akar, 'İhtiyaç duyulan malzeme ve personelin gerekli noktalara ulaştırılması için lojistik üs kurmaya çalışıyoruz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AFAD Lojistik Deposu projesi’nde sona gelindiğini duyurdu. Akar, herhangi bir durumda ihtiyaç duyulan malzemenin depodan hızlı bir şekilde sevk edileceğini belirterek, “Bildiğiniz gibi Türkiye'nin bir deprem tehdidi, bir riski var. Ona karşı bizim her an hazırlıklı olmamız lazım. Bu manada alınacak bir sürü tedbir var. Bunlar çeşitli şekillerde ilgili kurumlar tarafından alındı, alınmaya devam ediyor. Fakat biz burada Kayseri Valiliği, Kayseri AFAD, Kayseri Garnizon Komutanlığı olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, Allah korusun böyle bir deprem olmasın fakat olduğu takdirde herhangi bir şekilde karışıklık olmadan, son derece bilgili ve bilinçli bir şekilde ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin, ihtiyaç noktasına taşınması bakımından havalimanımızda, burada terminalde bir lojistik üs kurmaya çalışıyoruz. Şu anda bunun planları, programları yapıldı. Burada güzel bir üs kurulacak. Herhangi bir ihtiyaç halinde buradaki ihtiyaç duyulan malzeme ve personel, çok süratli bir şekilde, takriben 10-15 dakika içinde yüklenmek suretiyle ilgili adreslere buradan sevk edilecek” diye konuştu.