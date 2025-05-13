Akar: 'Son derece açık net haklı bir galibiyet aldık'

Süper Lig’de 41 puanla 13’üncü sırada yer alan Kayserispor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kayserispor, Süper Ligin 35’inci haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Mİlletvekili Hulusi Akar bütün futbolcuları ve teknik personeli tebrik ederek: “Gece gündüz demeden yağmur yaş demeden takımı büyük bir coşkuyla destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün son derece açık net haklı bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta da Galatasaray ile maçımız var onun için çok ciddi hazırlıklarımız var. Ben bütün hemşehrilerimizi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.