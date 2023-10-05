Akar Talas Gençlik Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi’nin misafiri oldu.

Büyükşehir belediyesinin restore ederek gençlerin eğitimi için tahsis ettiği tarihi bina olan Talas Gençlik Merkezi, onlarca öğrenciye hizmet verirken, Büyükşehir merkezin içerisini dolduran farkındalık etkinliklerini de gerçekleştiriyor. Talas Gençlik Merkezi, TBMM Milli Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı ağırladı. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Akar, tecrübe, bilgi ve görüşlerini paylaşırken, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulundu. TBMM Milli Komisyon Başkanı Akar, bu imkânın öğrencilere sunulmasından ve eğitime verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a da teşekkürlerini iletti. Akar, geleceğin teminatı olan, başarılı gençlerle, tarihten sosyolojiye, felsefeden sanata geniş ve derin bir sohbet gerçekleştirdi.

Akar’ın öğrencilerle buluştuğu programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da katıldı.