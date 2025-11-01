Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadeleri üzerine açıklamalarda bulundu. Akar, “Bir devletin bekası; Kurumların ve onları temsil eden şahsiyetlerin saygınlığı ve etkinliği ile mümkündür. TBMM; devletin kalbi, Terörsüz Türkiye; milletimizin ortak hedefidir. Bu hedefe yürürken; Birlik ve beraberlik, sorumlu davranmak şarttır.TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un duruşu da sevdası da bellidir, açıktır, nettir. TBGT’nin inşa ve ihyası için çalıştığımız bu günlerde yapılan, Meclis Başkanımız Sayın Kurtulmuş’un şahsında TBMM’ne karşı büyük bir saygısızlık, sorumsuzluktur. Yanlıştır. Derhal düzeltilmelidir” ifadelerini kullandı.