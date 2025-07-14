Akar: 'Terör belasıyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor'

“40 yıldır ülkemizin başına musallat olan terör belasıyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor” diyen Akar, toplumun desteğini ve dualarını arkalarına alarak bu süreci başarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını ifade etti. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı stratejik kararlarla devlet iradesinin açık şekilde ortaya konduğunu belirten Akar, “Terör örgütünün feshine ve silahların teslimine yönelik bir irade ortaya kondu. Bu süreç yoğun ve hassas bir şekilde yürütülüyor. Fitnelere prim vermeden heyecanla çalışıyoruz” dedi.

Akar’ın mesajı, terörle mücadelede devletin birlik ve kararlılığına dikkat çekerek kamuoyunda önemli yankı uyandırdı.