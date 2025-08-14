Akar: 'Terörsüz Türkiye çalışmalarında pazarlığa yer yok'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım ile Terör Türkiye hedefinde herhangi bir pazarlıya yer verilmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Şehit aileleri ve gazi dernekleri ile bir araya gelen Milletvekili Akar: “Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerimizle; şehit aileleri ve gazi derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantımızda hazırlık çalışmalarına devam ettiğimiz; ilgili tarafların tüm sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen kanun teklifi çalışmamız için değerli görüşlerini aldık. Çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayret gösterilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına gönderdiği “Terörsüz Türkiye” mektubunu bir kez daha paylaştık. Şehitlerimiz, Gazilerimiz, Şehit ve Gazi ailelerimiz baş tacı” ifadelerini kullandı.