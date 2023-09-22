Akar ve Büyükkılıç'tan AK Parti Teşkilatı ile Tanışma toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen tanışma toplantısında AK Parti'nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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  • 22.09.2023 11:29
  • Güncelleme: 22.09.2023 12:10
Akar ve Büyükkılıç'tan AK Parti Teşkilatı ile Tanışma toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen tanışma toplantısında AK Parti’nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu ile buluştu. Düzenlenen tanışma toplantısında AK Parti’nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akar ve Başkan Büyükkılıç, Başkan Üzüm ve yeni yönetimine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Kongre ile ilgili bilgiler veren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Toplantıda, AK Parti’nin yeni İl Yürütme Kurulu üyeleri, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a kendilerini tek tek tanıttı.

Öte yandan şehit polis memuru Murat Akpınar’ın mevlidine katılarak dualar eden Akar ve Büyükkılıç, şehit Akpınar’ın acılı ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi. Akar ve Büyükkılıç, ayrıca İlim Yayma Cemiyeti’ni de ziyaret ederek, cemiyet üyeleriyle sıcak ve samimi ortamda sohbet etti.

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İHA

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