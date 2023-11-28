Akar ve Büyükkılıç'tan ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 28.11.2023 11:29
  • Güncelleme: 28.11.2023 15:34
Akar ve Büyükkılıç'tan ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen istişare toplantısına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun katıldı. Toplantıda Akar, Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları sayesinde Kayseri’nin yerel yönetim hizmetleri alanında geldiği noktayı ve yapılabilecek yatırımları değerlendirdi. İlçe belediye başkanları ile istişare toplantısını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’ye güçlü bir ekiple hizmet ettiklerini belirterek, “TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar, Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdik. Sevdamız, derdimiz, gecemiz ve gündüzümüz Kayseri’mize güçlü bir ekiple hizmet ediyoruz” dedi.

Toplantının sonunda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç, Milletvekili Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Üzüm ve ilçe belediye başkanları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

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