Akar ve Büyükkılıç'tan Orman Bölge Müdürü Çapkın'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti.

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  • 10.01.2024 10:26
  • Güncelleme: 10.01.2024 13:32
Akar ve Büyükkılıç'tan Orman Bölge Müdürü Çapkın'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’ı ziyaret etti.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli temas halinde olan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet noktasında kamu kurumları ile istişarelerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’ı ziyaret etti. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette kentte yapılan Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm ve Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ile birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürümüz İsa Çapkın’ı ziyaret ederek, şehrimizde yapılan Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla daima el ele olduklarını vurguladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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