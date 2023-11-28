Akar ve Büyükkılıç, Taş Mektepli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taş Mektep Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programına katıldı.

Kayseri’nin üniversiteleri, kütüphaneleri ve sahip olduğu öğrenci potansiyeli ile eğitimin merkezi bir şehir olması yolunda önemli proje ve yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan da liselerde düzenlediği kariyer günleri ile sık sık öğretmen ve öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerin özel günlerinde düzenlenen programlarda da onlarla birlikte olmaya özen gösteriyor. Bu çerçevede TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taş Mektep Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programında öğretmenlerle buluştu. Melikgazi Belediyesi’nde düzenlenen programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda öğretmenlerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Büyükkılıç, “Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Onların gönlümüzdeki yeri her zaman ayrıdır. İyi ki varlar” dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da öğretmenlerin özel günlerini tebrik etti.

Programda Büyükkılıç ve Akar öğretmenlerle sohbet etti.