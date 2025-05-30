Akaryakıt istasyonu çalışanına saldıran 3 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince, 'Bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavga' konulu olay üzerine, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.G., İ.G., ve H.A. isimli şahıslar 'kasten yaralama' suçundan cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavga” konulu olay üzerine harekete geçti. Yapılan kamera çalışmaları neticesinde, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.G. (24), İ.G. (26) ve H.A. (25) isimli şahıslar, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.