Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 01.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre E.A., B.T. ve A.A ile kimliği henüz belirlenemeyen 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. ve B.T. bıçakla, A.A. ise darp nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar E.A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralananlardan E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri olayın şüphelileri 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.