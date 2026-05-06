  • Haberler
  • Gündem
  • Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kocasinan İlçesi bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 01.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 

İddiaya göre E.A., B.T. ve A.A ile kimliği henüz belirlenemeyen  5 kişi arasında tartışma çıktı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. ve B.T. bıçakla, A.A. ise darp nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar E.A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralananlardan E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri olayın şüphelileri 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

HAK-İŞ İl Başkanı Navruz'dan Genel Başkanları Mahmut Arslan'a Ziyaret
HAK-İŞ İl Başkanı Navruz’dan Genel Başkanları Mahmut Arslan’a Ziyaret
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İYİ Partili Yücel, sanatçı Mustafa Keser hakkında suç duyurusunda bulundu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
İYİ Partili Yücel, sanatçı Mustafa Keser hakkında suç duyurusunda bulundu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Talas Kız öğrenci yurdunda küçük çaplı yangın çıktı
Talas Kız öğrenci yurdunda küçük çaplı yangın çıktı
Bina görevlisinin karısını öldüren şahsın yargılanmasına başlandı
Bina görevlisinin karısını öldüren şahsın yargılanmasına başlandı
Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk 'Daha iktidara gelmeden, muhalefet olarak şehre hizmet etme kabiliyetimizi ortaya koymuş olduk'
Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk; “Daha iktidara gelmeden, muhalefet olarak şehre hizmet etme kabiliyetimizi ortaya koymuş olduk”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!