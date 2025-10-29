Akaryakıt istasyonunda kaza sonrası kavga çıktı

Kocasinan İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan ufak çaplı kaza sonrası kavga çıktı.

Akaryakıt istasyonunda kaza sonrası kavga çıktı

Olay, Kocasinan İlçesi Ahi Evran Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona giren ticari bir araç orada bulunan bir otomobile çarptı. Otomobilden inen şahıslar ile ticari araçta bulunan 2 kişi arasında kısa süreli tartışma ardından da kavga yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

