Akaryakıt kaçakçılarına darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

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  • 28.05.2023 15:46
  • Güncelleme: 28.05.2023 16:46
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Akaryakıt kaçakçılarına darbe
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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