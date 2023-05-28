Akaryakıt kaçakçılarına darbe
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
- 28.05.2023 15:46
- Güncelleme: 28.05.2023 16:46
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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