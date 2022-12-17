Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve motorine, 20 Aralık Salı günü geçerli olacak şekilde çifte indirim bekleniyor.

PAYLAŞ
  • 17.12.2022 12:00
  • Güncelleme: 17.12.2022 12:00
  • 35
Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları da yerinde durmuyor. Son olarak çifte zam gelen benzin ve motorinde bu kez de çifte indirim beklentisi oluştu. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litresinde 60, motorinin litresinde 79 kuruş indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatlarına da yansıması beklenen indirimler, önümüzdeki Pazartesi gece yarısından itibaren (20 Aralık Salı) geçerli olacak. LPG otogazda ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor. 

Şu an 18,87 liradan satılan benzinin litresi indirim sonrası 18,27 liraya; 23,14 liradan satılan motorinin litresi de 22,35 liraya düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım bayileri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik göstermektedir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 18,87 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 23,14 TL (indirim uygulanmadan) 
LPG (otogaz): 10,82 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Polisten 'kuş' grubu araç ve motosiklet denetimi

Polisten 'kuş' grubu araç ve motosiklet denetimi

Anadolu'da tek olan 2 bin 500 yıllık sunak ait olduğu topraklarda

Anadolu'da tek olan 2 bin 500 yıllık sunak ait olduğu topraklarda

Büyükşehir'e 652 milyon TL'lik ek bütçe

Büyükşehir'e 652 milyon TL'lik ek bütçe

Vali Çiçek: 'Tarihi eser kaçakçılığına müsaade etmeyeceğiz'

Vali Çiçek: 'Tarihi eser kaçakçılığına müsaade etmeyeceğiz'

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

Büyükşehir'in Hospice Projesi'ne 'yılın yenilikçi uygulaması' ödülü

Büyükşehir'in Hospice Projesi'ne 'yılın yenilikçi uygulaması' ödülü

DAHA FAZLA
Kayseri'deki terör saldırısının acısı 6. yılında taptaze

Kayseri'deki terör saldırısının acısı 6. yılında taptaze

'Kış depresyonu' uyarısı

'Kış depresyonu' uyarısı

Başkan Çelik: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Başkan Çelik: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Kayseri'nin SMA Hastası minik Melih Eymen için kermes düzenlendi

Kayseri’nin SMA Hastası minik Melih Eymen için kermes düzenlendi

İldem'de bir saat arayla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İldem’de bir saat arayla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı