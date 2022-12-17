Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları da yerinde durmuyor. Son olarak çifte zam gelen benzin ve motorinde bu kez de çifte indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litresinde 60, motorinin litresinde 79 kuruş indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatlarına da yansıması beklenen indirimler, önümüzdeki Pazartesi gece yarısından itibaren (20 Aralık Salı) geçerli olacak. LPG otogazda ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Şu an 18,87 liradan satılan benzinin litresi indirim sonrası 18,27 liraya; 23,14 liradan satılan motorinin litresi de 22,35 liraya düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım bayileri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik göstermektedir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 18,87 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 23,14 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,82 TL.