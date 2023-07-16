Akaryakıta büyük zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

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  • 16.07.2023 12:16
  • Güncelleme: 16.07.2023 12:17
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Akaryakıta büyük zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise ÖTV 5,77 lira oldu. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi. Kayseri’de ise benzinin litre fiyatı 34 lira 92 kuruş, motorinin litre fiyatı 33 lira 21 kuruş, LPG’nin litre fiyatı ise 13 lira 68 kuruştan satılıyor. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,92 TL
Motorin (dizel): 33,21
LPG (otogaz): 13,68

1ha

Kayseri Gündem
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