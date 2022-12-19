Akaryakıta çifte indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları da yerinde durmuyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü duyurulan benzinde 60 kuruş, motorinde 79 kuruş indirim kesinleşti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre çifte indirim bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. LPG otogazda ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Şu an 18,87 liradan satılan benzinin litresi indirim sonrası 18,27 liraya; 23,14 liradan satılan motorinin litresi de 22,35 liraya düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım bayileri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik göstermektedir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 18,87 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 23,14 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,82 TL.