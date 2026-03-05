Akaryakıta gelen zamların yüzde 75'i vergiden karşılanacak
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre; akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Maliyette düşüş olması halinde ise ÖTV kaybı telafi edilecek. Yani petrol fiyatlarına gelen yeni zamların yüzde 75’i pompaya yansımayacak.