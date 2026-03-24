Akaryakıta indirim geliyor

Son günlerde gelen zamların ardından akaryakıt ürünlerine bu kez indirim geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre; motorin ve benzinin litre fiyatında indirim yapılacağı öğrenildi. Buna göre; benzin grubunda 55 kuruş ve motorin grubunda ise 3,72 TL fiyat indirimi uygulanacak. Söz konusu tarife değişikliği 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.