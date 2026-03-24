Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıt ürünlerine son günlerde gelen zamların ardından 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.
Son günlerde gelen zamların ardından akaryakıt ürünlerine bu kez indirim geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre; motorin ve benzinin litre fiyatında indirim yapılacağı öğrenildi. Buna göre; benzin grubunda 55 kuruş ve motorin grubunda ise 3,72 TL fiyat indirimi uygulanacak. Söz konusu tarife değişikliği 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.