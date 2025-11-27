Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim

  • Haberler
Motorine bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak şekilde 2 lira 12 kuruş, benzine ise 73 kuruşluk indirim geliyor.

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak şekilde 2 lira 12 kuruş, benzine ise 73 kuruş indirim geliyor.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı 57 lira 5 kuruşa, benzin ise 56 lira 20 kuruşa düşecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

BENZİN: 56,93 TL (indirim öncesi)
MOTORİN (DİZEL): 59,17 TL (indirim öncesi)
LPG (OTOGAZ): 27,49 TL.

Haber Merkezi

