Akaryakıtta çifte zam bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorin ve benzine zam beklentisi oluştu. Zam pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. 

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  • 07.05.2023 10:13
  • Güncelleme: 07.05.2023 10:13
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Akaryakıtta çifte zam bekleniyor

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı-yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Son 15 günde 5 defa indirim uygulanan motorinde ve son olarak bugün indirim gelen benzinde zam beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi günü gece yarısından itibaren (9 Mayıs 00.01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 66 kuruş, benzine ise 44 kuruş zam gelecek. 

Şu an 18,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 19,25 liraya; 19,89 liradan satılan benzinin litresi ise 20,33 liraya yükselecek. LPG'de (otogaz) ise herhangi bir fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 19,89 TL, (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 18,59 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

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