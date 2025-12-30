  • Haberler
  • Gündem
  • Akçakaya ve Endürlük'te 14 Prestijli Villa Parseli Satışta

Akçakaya ve Endürlük'te 14 Prestijli Villa Parseli Satışta

Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunulan toplam 14 prestijli villa parselinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. Pazarlığa kalan 14 parsel arsanın satışına 2 Ocak Cuma günü saat 14.00'te devam edilecek.

Akçakaya ve Endürlük'te 14 Prestijli Villa Parseli Satışta

Talas Belediyesi, Akçakaya’da 1 ve Endürlük’te 13 adet villa parselinden birisine sahip olmak isteyenler için cazip ödeme seçenekleri de sunuyor. Parsellerde peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanırken, 36 aya varan vade imkânı ile villa sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor.

İhaleye katılmak ya da pazarlık süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylara ulaşabiliyor. Ayrıca 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan ya da www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin tüm bilgilere erişilebiliyor. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi
Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi
Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak
Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak
Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı
Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı
ERÜ'de 'Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü' İmzalandı
ERÜ’de “Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü” İmzalandı
Kayseri Serbest Bölge'de 2025 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Kayseri Serbest Bölge’de 2025 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB İçin Bakanlıktan Onay Alındı
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB İçin Bakanlıktan Onay Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!