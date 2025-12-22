Akçakaya Ve Endürlük'te 20 Prestijli Villa Parseli Satışta

İLK ETAPTA SATIŞA ÇIKAN 10 PARSEL PAZARLIKTA

Akçakaya Mahallesi’nde yer alan ve geçtiğimiz hafta ihaleye çıkarılan 10 villa parselinin bu hafta pazarlık usulüyle satış sürecine devam ediyor. Bölgenin konumu, manzarası ve yatırım değeri, söz konusu parselleri cazip hale getirirken, sürecin şeffaf ve planlı şekilde ilerlediği vurgulanıyor.

GERİYE KALAN 20 PARSEL 25 ARALIK’TA İHALEYLE SATILACAK

Satışa çıkarılan 30 parselden geriye kalan Akçakaya Mahallesi’ndeki 4 ve Endürlük Mahallesi’ndeki 16 villa parseli olmak üzere toplam 20 parsel, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Özellikle Endürlük Mahallesi, son yıllarda artan yatırım ilgisi ve gelişen altyapısıyla öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

AVANTAJLI ÖDEME KOLAYLIKLARI SUNULUYOR

Talas Belediyesi, satış sürecinde vatandaşlara cazip ödeme seçenekleri de sağlıyor. Parsellerde peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanırken, 36 aya varan vade imkânı ile villa sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor.

BAŞVURU VE DETAYLAR İÇİN SON GÜNLER

İhaleye katılmak ya da pazarlık süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylara ulaşabiliyor. Ayrıca 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan ya da www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin tüm bilgilere erişilebiliyor.

Talas Belediyesi, ilçenin planlı ve nitelikli gelişimine katkı sağlayacak bu prestijli parselleri avantajlı şartlarla vatandaşların hizmetine sunarken, satışa çıkarılan 30 parselden geriye kalanlar için sürecin kritik bir aşamaya geldiğini hatırlatıyor.