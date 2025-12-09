Akçakaya ve Endürlük'te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta

İLK İHALE 18 ARALIK'TA AKÇAKAYA PARSELLERİ İÇİN

Akçakaya Mahallesi’nde yer alan 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30’da, Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile satışa çıkacak. Bölgenin panoramik manzarası ve ulaşım kolaylığı, parsellerin değerini daha da artırıyor.

GERİYE KALAN 20 PARSEL 25 ARALIK’TA İHALE EDİLECEK

Akçakaya’daki 4 ve Endürlük Mahallesi’ndeki 16 olmak üzere toplam 20 parsel için ikinci ihale, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te yine Meclis Salonunda yapılacak. Endürlük bölgesi, özellikle son yıllarda artan yatırım ilgisiyle dikkat çekiyor.

PEŞİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM, 36 AYA VARAN VADE

Vatandaşlara ödeme konusunda kolaylık sağlayan Talas Belediyesi, parsellerde peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı sunuyor. Bu avantajlarla villa parseli sahibi olmak daha erişilebilir hale geliyor.

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN

İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale şartnamesi ve diğer detaylar hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca vatandaşlar 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan bilgi edinebilir, www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilir.

Talas Belediyesi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak bu nitelikli parselleri uygun şartlarla vatandaşların hizmetine sunarak bölgenin yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyor.