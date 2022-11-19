Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, akciğer kanseri ile ilgili olarak verdiği bilgilerde; “Tedaviden ziyade hastalığı nasıl önleriz onu konuşmalıyız. Çünkü kanser vücuda girdikten sonra yok etmek, hastalığı önlemekten çok daha zordur” dedi.

Akciğer Farkındalık Ayı olan Kasım ayında hastalıkla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Ersin Özaslan, “Akciğer kanserinde özellikle 2015 yılından sonra yeni tedaviler çıkmakla birlikte tedavi seçenekleri giderek artmaktadır. Yeni çıkan hedefe yönelik ilaçlar dediğimiz akıllık ilaçlar ve immünoterapiler dediğimiz bağışıklığı güçlendirerek etkisini gösteren tedaviler çıktıkça bu hastalıkta 5 yıllık sağ kalım oranında yüzde 5’lerden yüzde 30’ların üzerine çıkmıştır. Farkındalık ayında biz tedaviden ziyade hastalığı nasıl önleriz onu konuşmalıyız. Çünkü kanser vücuda girdikten sonra bunu yok etmek, bu hastalığı önlemekten çok daha zordur. Akciğer kanserinde ilk faktör sigaradır. Akciğer kanserinin sebebi yüzde 90 sigaradır. Bununla ilgili 1900’lü yılların başında sigaranın daha çok faydaları üzerinde durularak, sigara içimi fazlasıyla artırıldı ama 1950’li yıllarda bununla ilgili çalışma ortaya çıktı. Amerika’da 200 bin hasta üzerinde yapılan çalışmalarda; akciğer kanserinin sigara içenlerde içmeyenlere göre 9 kat daha fazla olduğu görüldü. Hatta diğer kanserlerinde sigara ile ilişkisi olduğu bulunarak, sigaranın ilk kanserojen olduğu tespit edildi” şeklinde konuştu.

“Akciğer kanseri en ölümcül kanser”

Akciğer kanserinin dünyadaki en sık görülen ve en ölümcül kanser türü olduğunu ifade eden Ersin Özaslan, “Sıklığı 2020 yılından sonra düşük bir farkla meme kanseri birinci sırada yer alırken, akciğer kanseri ikinci sıraya düştü. Ancak ülkemizde durum böyle değil, ülkemizde hala açık ara olarak en sık görülen kanser türüdür. Ülkemizde görülen akciğer kanseri dünya ortalamasının 2 katı diyebiliriz. Yılda 40 binin üzerinde vaka gözüküyor. Bunların 34 bini erkek iken 7 bin civarı da kadın hasta. Türkiye’de akciğer kanserinin daha fazla olmasının sebebi hepimizin de bildiği gibi sigaranın daha fazla kullanılıyor olmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde sigara kullanma oranı erkeklerde yüzde 22 iken ülkemizde bu oran yüzde 40’ın üzerindedir. Kadınlarda bu durum başa baş yüzde 15 oranında. Ancak erkeklerde akciğer kanserinin daha fazla olmasının sebebi sigaranın daha sık kullanılmasıdır. Akciğer kanserinin ikinci en büyük sebebi hava kirliliğidir. Ülkemiz hava kirliliği konusunda da dünyada 46, Avrupa’da 7’inci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“En büyük 2 düşman sigara ve hava kirliliği”

Akciğer kanserin 2 tane düşmanı olduğunu belirten Özaslan, bunlardan birinin sigara, diğerinin de hava kirliliği olduğunu dile getirerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Sigara ve hava kirliliği konusunu bireysel anlamda çözmemiz mümkün değil. Bunu devletin bir politikası olarak, çözmemiz gerekiyor. Bu konuda da daha sağlam adımlar atılması gerekiyor. Her ne kadar sigara konusunda son 15 yılda ciddi adımlar atılmış olsa da daha ciddi adımlar atılması gerekiyor. 20 yıl günde en az 1 paket sigara içen vatandaşların 50 yaşından sonra her yıl yılda bir olmak üzere düşük doz tomografi çekilmesi gerekiyor. Akciğer kanserinin en sık belirtisi öksürüktür. İkincisi nefes darlığı ardından öksürükle birlikte ağızdan kan gelmesidir. Göğüs ağrısı, sırt ağrısı, ses kısıklığı gibi şikayetler oluşabiliyor. Bu şikayetler ortaya çıktığında en hızlı şekilde bir uzman doktora başvurmamız gerekmektedir.”