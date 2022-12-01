Akdağmadeni'nde bir mahallede daha asfalt çalışması tamamlandı

İlçe genelinde yaşanan alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturan Akdağmadeni Belediyesi üst yapı çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Akdağmadeni halkına rahat ulaşım imkanı sağlamak için ilçenin dört bir yanında belediye tarafından başlatılan yol yenileme çalışmalarına İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nin sıcak asfaltını yenileyerek devam ediyor.

Asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediye ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu bir gün içerisinde Atatürk Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir yolu daha rahat ve konforlu hale getirmiş olduk. İlçemizin her noktasında kalıcı çözümler üretmek için aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmalarımıza durmak bilmeden devam edeceğiz.” dedi.