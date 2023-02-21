Akdağmadeni'nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tüm olanaklarını afetzedeler için seferber eden vatandaşların destekleri ve Akdağmadeni Belediyesi'nin imkanlarıyla Şehit Mehmet Köklü Parkında oluşturulan mağazada depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

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  • 21.02.2023 15:53
  • Güncelleme: 21.02.2023 15:53
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Akdağmadeni'nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası kuruldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tüm olanaklarını afetzedeler için seferber eden vatandaşların destekleri ve Akdağmadeni Belediyesi’nin imkanlarıyla Şehit Mehmet Köklü Parkında oluşturulan mağazada depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde vatandaşların getirdiği yeni kıyafetler, hijyen malzemeleri, ev eşyaları ve çeşitli ihtiyaç ürünleri, yaş gurupları, bedenleri, kadın ve erkek reyonları olarak ayrılarak mağaza konseptiyle oluşturulan ihtiyaç mağazası depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kurulan ihtiyaç mağazasından Akdağmadeni’ni tercih eden depremzede vatandaşların faydalandığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Misafirlerimizin ilçemize gelmesiyle hazırlıklarına başladığımız çalışmalar sonrasında ‘İhtiyaç Mağazası’nı hayata geçirdik. Deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz evlerinden çıkarken hiçbir kişisel ihtiyaçlarını almadılar. Yaşanan bu üzücü durumdan sonra yaptığımız çağrıyla depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek ev eşyası, giyim ve farklı ihtiyaçlar gurur ve övünç kaynağımız Akdağmadeni halkından geliyor. Hangi isteği belirttiysek anında geri dönüşler oldu. Gayretiyle yekvücut olduğumuzu bir kez daha gösteren tüm kardeşlerimizden Rabbim razı olsun.” dedi.

Yardım kampanyamız devam ediyor

Yardım kampanyasının devam ettiğini de hatırlatan Başkan Yalçın, “Depremden hemen sonra başlayan çalışmalar neticesinde, ertesi gün toplamda 20 yardım malzemesi taşıyan tır, 2 iş makinası, 11 yerel destek ekibi, 5 teknik personel, 15 AFAD gönüllüsü toplamda 31 personel ile bölgedeydik. İlerleyen günlerde gerek köylerimizden gerek vatandaşlarımızın kişisel yardımlarıyla onlarca aracımız deprem bölgelerine yaşam malzemesi ve yakacak odun ulaştırdı. Bundan sonraki süreçte de yardımları almayı koordine edip ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yapacakları yardımlar bizlere ulaşmaları halinde ekiplerimiz tarafından alınıyor ve gerekli tasnif işlemleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve desteklerimiz hayat normale dönene kadar devam edecek.” şeklinde konuştu.

İHA

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