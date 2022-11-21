Akdağmadeni'nde peygamber efendimizin hayatından kesitler sunuldu

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin'i konuk etti.

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  • 21.11.2022 10:09
  • Güncelleme: 21.11.2022 10:09
Akdağmadeni'nde peygamber efendimizin hayatından kesitler sunuldu
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Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin’i konuk etti.

Akdağmadeni Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek” konulu sohbetiyle gönüllere dokunan Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin, peygamber efendimizin hayatından kesitler sunarak günümüzde insanlara nasıl yol gösterdiğini tüm detaylarıyla anlattı.

Konferans bitiminde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatından kesitler anlatarak bugünü yorumlayan ve bizlere farklı bir bakış açısı sunan Yasin Pişgin hocamızı, Akdağmadeni’nde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bugün burada olup bu güzel ortamı oluşturan kıymetli vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Pişgin’e hediye takdim etti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program son buldu.

İHA

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