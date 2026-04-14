Akdeniz'den Gelen Akademisyenler Kayseri'nin Kültür Mirasına Hayran Kaldı

Akdeniz bölgesinden gelen akademisyen ve ziyaretçi heyeti, Kayseri’nin tarihî mirasını yerinde inceleyerek özellikle Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ne hayran kaldı.

Heyete eşlik eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Turizm ve Tanıtımı Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, Kayseri’nin tarihî gelişimi ve kültürel projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Turist Rehberi Hasan Akan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Kayseri’nin tarih ve kültür açısından Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu vurguladı:

“Orta Anadolu’nun kalbi Kayseri’deyiz. Türkiye’nin gururu, sanayi şehri, aynı zamanda tarihin başkenti Kayseri’deyiz. Güneydoğulu olsam da bu coğrafyaları çok seviyoruz. Bugün Isparta ve Antalya’dan gelen hekim, profesör, öğretmen, iş insanı gibi entelektüel bir grubumuz var. Uzun zamandır bu toprakları görmek istiyorlardı, kısmet oldu.”

Isparta’dan gelen Prof. Dr. Abdullah Cem Şengül ise müzeden duyduğu etkiyi şu sözlerle dile getirdi:

“25 yıldır psikiyatri tarihiyle ilgileniyorum. Gevher Nesibe Külliyesi’ni hep anlatırdım ama ilk kez görmek nasip oldu. Orta Çağ’da Avrupa’da akıl hastaları yakılırken, Kayseri’de ileri tedavi yöntemleri uygulanıyordu. Böyle bir merkezi görmek beni derinden etkiledi.”

Heyet üyeleri, Kayseri’nin yalnızca sanayi değil, tarih, kültür ve bilim mirasıyla da Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Selçuklu döneminin önemli şifa merkezlerinden biri olan Gevher Nesibe Hatun Külliyesi, bugün modern müzecilik anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür odaklı projeleri, şehrin kadim geçmişini günümüzle buluşturarak yerli ve yabancı ziyaretçilere benzersiz bir tarih yolculuğu sunuyor.