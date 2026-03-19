AKİB'den Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

AKİB tarafından düzenlenen program kapsamında huzurevinde gerçekleştirilen ziyarete, Türkiye Kurumsal İşler Komisyonu Başkanı Sinan Erdoğan, Avrupa Kayserililer Birliği Kayseri Temsilcisi Ömer Faruk Kırmızıtaş ve AKİB gönüllüsü Ayşe Nur Patat katıldı. Ziyarette huzurevi sakinlerine gül takdim edilerek bayramları tebrik edildi, hayır duaları alındı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, yaşlılarla yakından ilgilenen heyet, onlarla sohbet ederek bayram sevincini paylaştı. AKİB gönüllüsü Ayşe Nur Patat, arife gününde gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, “Kayseri Huzurevi’nde büyüklerimizle bir araya geldik. Onları görmek, sohbet etmek bizler için çok kıymetliydi. Bu güzel organizasyonda emeği geçen AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

