AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa'daki Türklerin sorunlarını görüştü

Emirgan Çay Bahçesi’nde düzenlenen programda AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na Avrupa’daki gurbetçilerin özellikle ekonomik, sosyal ve hukuki alanlarda yaşadığı sıkıntıları doğrudan aktararak, bu meselelerin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini ifade etti. Hızar, “Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız sadece bulundukları ülkelerde değil, Türkiye ile olan bağlarında da bazı zorluklar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü için güçlü bir irade ve koordinasyon şarttır” dedi.

Görüşmede öne çıkan başlıklar arasında çifte vatandaşlık, emeklilik hakları, bürokratik işlemler, yatırım süreçlerinde yaşanan engeller ve Avrupa’daki Türk toplumunun temsil gücünün artırılması yer aldı. Hızar, bu konuların çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, hazırlanan çözüm önerilerini de Çavuşoğlu’na sundu. AKİB olarak Avrupa’daki Türklerin sesi olmaya devam edeceklerini belirten Ali Hızar, “Bizler sadece iş dünyasında değil, toplumumuzun her alandaki sorunlarının çözümü için mücadele ediyoruz. Gurbetçilerimizin hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir” diye konuştu.

Önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Avrupa’daki Türklerin Türkiye için büyük bir değer olduğunu belirterek, dile getirilen sorunların çözümü noktasında her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Gerçekleşen görüşme, Avrupa’daki Türk toplumunun sorunlarının en üst düzeyde dile getirilmesi açısından dikkat çekerken, çözüm odaklı diyalogların artarak devam edeceği mesajını verdi.