Akif Sivas'ta anıldı

Sivas'ta, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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  • 12.03.2023 15:45
  • Güncelleme: 12.03.2023 15:45
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Akif Sivas'ta anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Garnizon Komutanı P. Albay Cüneyt Mutlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kadir Özkan yaptı. Daha sonra İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Mehmet Çayır, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin sergilendiği "İstiklale Giden Yol" gösterisi sunuldu.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

İHA

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