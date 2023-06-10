Akıl küpleri Kayseri'de

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali’ne katılan 73 ilin birincisi olan öğrenciler, turnuvada ter döküyor.

Türkiye’den 73 ilden yarışmanın katıldığı 5. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Kayseri’de başladı. Kayseri Valiliği ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan ve Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, “Bu turnuvalarda yıl boyunca 1 milyonun üzerinde çocuk müsabakalara katılıyor. Bu müsabakalardan sonra her il birincileri Türkiye finali için ter dökmeye bir şehre geliyor. Bu yıl da Kayseri’de bir aradayız. Bizim bu turnuvamızın bir mottosu var. Bizim turnuvamız kaybedeni olmayan turnuva. Çünkü çocuklarımız akıl ve zeka oyunlarını oynamaya başlamakla aynı zamanda kazanmaya da başlıyorlar. Bu turnuvalar çocuklarımızın akıl ve zeka oyunlarıyla olan ilişkisini daha da güçlendiriyor. Bu oyunlar sadece eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların problem çözme yeteneklerini, stratejik düşünme becerilerini ve takım çalışma kabiliyetlerini artıyor. Bu turnuvalar aynı zamanda çocukların düşünme becerilerini geliştirirken, sosyal faaliyette bulunmalarını da ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “73 ilimizin birincilerini ağırlıyoruz. Omuzumuzda o kadar sorumluluk hissettik ki. Bu çalışmada emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ederim. 73 ilden gelip bu güzel şehri tanıma fırsatı buldunuz. Kayseri’miz alimlerin şehri olarak, Allah dostlarının şehri olarak, hayırseverler şehri olarak bilinir. Her şehre yakıştırılan bir vasıf vardır ama Kayseri ile ilgili işini bilir mantığı ile yaklaşılırken, ticareti önemser, kafası iyi çalışır diye paylaşılır. Onun için sevgili gençler, hazır gelmişken Kayseri’den iyi yararlanın. Kayseri’mizde, ülkemizde sizlerden. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Artık çağın gereklerine uygun şekilde yapılan böyle anlamlı çalışmalar ve işlevsel bir şekilde zekamızı geliştirme anlamında yapılan çalışmalar göz ardı edilemez duruma gelmiştir” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, öğrencilere başarılar dilerek, yarışmanın ilk başlama startını verdi. Açılışa, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahit Cıngı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuruluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katıldı.