Akıl Küpü Kütüphanesi'nin 16'ncısı Esentepe'de açıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Keziban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılış töreni Esentepe’de Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Ben gerçekten bu Akıl Küpü Kütüphanelerini açmayı, açılışına katılmayı, açılışında bulunmayı çok seviyorum. 16'ncısı oldu, dile kolay. 16. Akıl Küpü Kütüphanemizi Melikgazi'de açıyoruz. Melikgazi Belediyesi'nin bu projesi benim çok hoşuma gidiyor. Her mahallede olması için büyük bir mücadele veriyorlar. Yine Akıl Küpü Kütüphaneleri bulunduğu yerlere ayrı bir neşe, ayrı bir mutluluk katıyor” ifadelerinde bulundu.

Akıl Küpü Kütüphanesi’nin Kayseri için önemli bir proje olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Allah'a hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada devletimizin büyümesiyle, gelişmesiyle, zenginleşmesiyle, mahalli idarelerimize, belediyelerimize aktarılan payın artmasıyla artık Avrupa'da, Amerika'da ne varsa hepsi Türkiye'de var, hepsi Kayseri'de var. Artık mahallelerimizde spor salonları, kütüphaneler, Sayın Valiliğimizin Erva Spor Okulları, sosyal alanlar, misafirhaneler var. Artık belediyecilik tamamen yol, su, elektrik, atık sudan ziyade, insanların yaşam alanlarını oluşturan ve orada güzel anlar paylaşılmasına vesile olan hizmetlere dönüştü. Bu güzel kütüphanenin mahallemize, semtimize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri’nin okuyan bir şehir olduğunu ifade ederek, “Kayseri, okuyan ve okutan şehir. Okumayı sever. Çünkü hakikaten Davud el Kayseri dediğimiz, Osmanlı'nın eğitim politikasını hayata geçiren büyüğümüzün şehri” dedi.