'Akıllı Şehir Buluşmaları' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üç kez düzenlediği Akıllı Şehir Buluşmaları'nın 4.'sünü yarın Erciyes Teknopark'ta gerçekleştirecek.

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  • 06.12.2022 12:12
  • Güncelleme: 06.12.2022 12:20
'Akıllı Şehir Buluşmaları' başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üç kez düzenlediği Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4.’sünü yarın Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirecek.

Akıllı Şehircilik konusunda çalışmalarıyla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik konusunda da adından söz ettirmeye ve öncü olmaya devam ediyor.

Büyükşehir, farkındalığı artırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4.’sünü 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer aldığı Akıllı Şehir Buluşmaları’nda ‘sulama, aydınlatma, SCADA, park güvenliği, fonksiyonellik, enerji yönetimi ve verimlilik’ konularında farkındalık ve bilgi paylaşımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşecek ‘4.Akıllı Şehircilik Buluşması’nda akıllı şehircilik konusuna ilişkin önemli başlıklar ele alınacak.

İHA

Kayseri Gündem
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