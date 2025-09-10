Akıllı Şehircilik'te Kayseri ilk 5 arasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehirler Portalı’ndaki ‘Şehir Projeleri’ bölümünde sunulan bilgilerde Kayseri, akıllı şehircilik proje ve uygulamaları ile ön plana çıktı.

Kadim Kent, Akıllı Şehircilikte Önemli Bir Konuma Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından ‘büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını ise yaşatmayan’ şehir olarak nitelendirilen Kayseri, vatandaşların konforunu, huzurunu, kent düzeni ve güvenliğini yükseltmek adına önem verdiği akıllı şehircilik proje ve uygulamalarına ağırlık verirken, faaliyetleri ile iller arasında da önemli bir konuma geldi.

Akıllı Şehircilikte Kayseri, 81 İl Arasında 5’inci Sırada

Bu çerçevede ağırlığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentteki toplam 137 proje ve uygulama ile Kayseri, 81 il arasında 5’nci sırada yer alma başarısı gösterdi. Buna göre sırası ile Konya, Kütahya, İstanbul ve Bursa’nın ardından 5’inci oldu.

Hemen Her Alanda Yaygınlaşan Akıllı Şehircilik ile ‘Akıllı Hizmet’

Ulaşımdan imara, afet yönetiminden altyapıya, sosyal konulardan spor, kültür ve turizm konularına kadar hemen her hizmet alanında vatandaşlara kolaylık sağlayan, kente ise pratiklik kazandıran akıllı şehircilikte ödüllere layık görülen Kayseri, bu kulvarda da ön sıralarda yer almayı sürdürüyor.