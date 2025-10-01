Akıllı telefonların cilt üzerindeki gizli etkisi: Sivilceye yol açan temas

Akıllı telefonların uzun süreli kullanımı, yalnızca göz sağlığını ya da duruş bozukluklarını değil, cilt sağlığını da etkiliyor. Uzmanlara göre telefon ekranlarının yüzle temas etmesi sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Dermatologlar, telefonların gün içinde sürekli elde taşındığını, masa, çanta veya cebimiz gibi birçok farklı yüzeyle temas ettiğini hatırlatarak, cihazların bakteri ve kir barındırdığını söylüyor. Telefon konuşurken cihazın doğrudan yanak ve çene bölgesine temas etmesi, bu mikropların cilde taşınmasına neden oluyor. Ciltteki yağ ile birleşen kir ve bakteriler, gözeneklerin tıkanmasına yol açarak akne oluşumunu artırıyor. Özellikle uzun süreli telefon görüşmelerinde, cihazın yüzle temas ettiği bölgelerde kızarıklık, siyah nokta ve sivilce şikayetleri sık görülüyor. Uzmanlar, bu sorunla karşılaşmamak için şu önerilerde bulunuyor: Telefon ekranını düzenli olarak dezenfektan mendillerle temizlemek, konuşurken kulaklık veya hoparlör kullanmak, cildi temiz tutmak ve gözenekleri tıkayan makyaj kalıntılarını gidermek gibi önerilerde bulunuyor. Telefon hijyenine dikkat etmek ve yüzle doğrudan teması azaltmak, sivilce riskini önemli ölçüde düşürüyor.