Akkışla Belediye Başkanı Arslan, “İmar konusu halledildikten sonra doğalgaz her eve gelecek”

. Arslan ayrıca meclis üyeleri ile birlik beraberlik içinde çalıştıklarını ve ortak bir kaygı taşıdıkları için belediye meclisinde alınan kararların oy birliğiyle geçtiğini söyledi.



Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Arslan, ilçede herkesin oyunu alamasa bile hepsinin gönlünü aldıklarını düşündüğünü söyledi. Vatandaşlar arasında ayrışım yapmadan ilgilendiğini dile getiren Arslan, “İlçede herkesin oyunu alma şansımız tabi ki olmuyor ama şu anda hepsinin gönlünü aldığımı düşünüyorum. Vatandaşımız öncelikle ayrışım yapıyoruz, bir belediye başkanın oturduğu yer ilçenin misafir odası. Oy verdim vermedim muhabbetiyle yaklaşım tavırlarından şahsen rahatsız oluyorum. Bize oy veren vatandaşların oylarını ilçemizde tamamen hiç kimseyi ayırt etmeden, dürüst bir şekilde onlara hizmet edersiniz diye o güvenle verdiklerini düşündüğümden kaynaklı çok rahat bir şekilde ilçemizde kaynaşma, birlik, beraberlik içinde kuruluşların, kurumların, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle birlik, beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Çünkü kaygımız iş, iş odaklı. İlla ki meclis üyelerimizden muhalefet diye adlandırılmışızdır ama hepsiyle ortak kaygı taşıdığımızdan kaynaklı almış olduğumuz meclis kararlarından oy birliği ile geçer. Orada bir taraftar kaygısı, özel imar durumu şöyle geçirelim, şu tarafa kazanç sağlayalım demeyen, şahsi bir çıkar uğruna hiçbir talepte bulunmayan hem meclis üyelerime hem de siyasi partideki ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akkışla’da yöresel ürünler binası kurduklarını söyleyen Arslan, “İlçemizde yöresel ürünler binasını yaptık. İçerisinde gilaburu havuzunun da olduğu, gilaburunun meyve suyunu da sıkıp şişeleme, paketleme aparatlarında Oran Kalkınma ajansından aldık. Oranın projesi kadınlara yönelikti, Oran Kalkınma ajansından proje yarışlarına girip ilçemize katkı sağladılar. 58 ekipmanımızı Oran Kalkınma Ajansından aldık. Yeni tamamlandı. Şuna içerisinde de kadınlarımız valimizin talimatıyla çalışmaya başladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum bizim yapacağımız işi hızlandırdı, rüzgar oldu. Kadın Kooperatifimizi kurdu. Şu anda yufka üretimine başladı. Sadece tandır değil yeme içme mekanları da olacak. Şu anda hemen hemen hepsi bittik birkaç eksik var. Akkışla yöresinde ne yemek pişer, kültürel değerleri orada sunacağız” ifadelerini kullandı.

‘İLÇEMİZDE ELEKTRİK SU GİBİ DOĞAL GAZ DA VAR’

İlçede doğalgazın imarlı bölgelere geldiğini ana hatların çekildiğini belirten Arslan, “Doğal gazımız şu an imarlı olan bölgemizdeki tüm yerler almaya hak kazandı. Hatları da çekildi şu anda gazları da verildi. Abonelik işlemleri Salı ve Cuma günleri Kayseri Gaz böyle bir kolaylık sağladı. Belediyemiz içerisinde onlara bir yer tahsis ettik. Orada abonelik işlemleri yapılıyor. Diğer mahallelerimizde 5 mahallemiz var orada imar planlaması olmadığından kaynaklı doğal gaz çalışması yapılamadı. Ama biz doğal gazın kokusu gelmeden, ısısı gelmeden sesi ile birlikte biran önce oralarda da imar çalışması başlattık. İmarlı bölgeler içerisinde doğalgaz alamayan vatandaş için yeni revize çalışmasını ayrı çalıştık. Revize çalışması yapılırken ilave bir imar planı dışında imara işlenmemiş yollar için imara işletilmesi konusunda şu anda askı ilan süreçlerini bekliyoruz. İnşallah mart ayının sonu gibi de tamamlanmış olabileceğini düşünüyoruz. Artık ilçemizde elektrik su gibi doğal gaz da var. Eğer imar konusundaki sıkıntıyı giderdikten sonra bir telefonla bağlanacak. Hat geldi önemli olan ana hattı, imar konusu halledildikten sonra inşallah ben ve diğer evlerde almaya hak kazanmış olacak” diye konuştu.