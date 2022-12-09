Akkışla Belediye Başkanı Arslan: “Tarihi mandıramızı ayağa kaldıracağız”

İstanbul Yenikapı’da Kayseri Tanıtım Günleri etkinliği düzenleniyor. 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında kentin değerleri İstanbul’a taşındı. Organizasyonun ikinci gününde de hem İstanbullular hem de İstanbul’da yaşayan Kayserililer alana yoğun ilgi gösterdi.

‘TARİHİ MANDIRAMIZI AYAĞA KALDIRACAĞIZ’

Canlı yayında konuşan Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, organizasyonu ve belediye olarak yaptıkarı çalışmaları değerlendirdi. “Burada ilçemizin tarihi dokusunu göstermeye çalışıyoruz ve yöresel ürünleri tanıtıyoruz” diyen Arslan, “İstanbul’da bulunan hemşirelerimizin buraya gelip stantlarımızı görmelerinden gurur duyarız. Kadın kooperatifimizin dün de haberini aldım, ilk tandırımızı yapmışlar. Akkışla'daki kadınlarımızın yöresel ürünlerimizde sabah kahvaltısından öğle yemeğine yemeklerini orada yapıp tüm ilçemizde gelen misafirlerimize ikram edecekler. Asıl olan kadınlarımızın girişimci ruhuyla çalışmasını sağlamak. Lokum üretimimizde gelecek zamanlarda festivalde yerlerini alacaklar. Bir lokum yersin iki lokum yersin keser, ama bizim gilaburudan yaptığımız lokum kesmez. Bölgemizde hayvancılık sayısal olarak birinci sıralarda yer alır. Koyun yoğurdumuz ilçe merkezinde yöresel binamızda hem satışı hem orada üretimi yapılır. Tarihi mandıramızı ayağa kaldıracağız. Sütlerimiz artık buradan ürün haline dönüp burada yapılacak. Mandıramızı 49 yıllığına kiraya aldık. 25 Ton civarında günlük sütümüz işleniyor. Kayseri'den giriş çıkışları kontrol edilecek sıvı süt gitmeyecek” diye konuştu.

‘STANTA GELDİĞİMİZDE KAYSERİ’YE GELMİŞ GİBİ OLUYORUZ’

Kayseri Tanıtım Günleri’nde açılan stantlarda Kayseri havası sezdiğini söyleyen Başkan Arslan, “Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Ülkemiz bereketini yaşıyor, eksiklerimizin her birini tek tek biliyoruz. Hiçbirinin arkasından mazerete sığınmadık. İlçelerimizin buradaki tanıtımları ve tamamen doğal olmuş standa geldiğimiz zaman Kayseri'ye gelmiş gibi oluyoruz. Onları yaşatmak da bir kültüre değerdi. İkramlarımız da var, yeter ki hemşerilerimizi burada görelim. Ürünlerimiz daha çok doğal olarak tüketilmesi taraftarıyız. Yayla kültürümüz yazın hayvanlarla birlikte çıkarız. Kış aylarında kar düştükten sonra bile orada kalan vatandaşlarımız vardır. Memleketimizin fedakâr üretici kardeşlerimiz oldukça biz mutlu olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.