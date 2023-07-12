Akkışla Belediye Başkanı Arslan, 'Vaat edipte yapmadığımız hiçbir iş kalmadı'

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, 'Şu anda vadedip de yapmadığımız hiçbir işimiz kalmadı

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  • 12.07.2023 14:42
  • Güncelleme: 12.07.2023 16:03
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Akkışla Belediye Başkanı Arslan, 'Vaat edipte yapmadığımız hiçbir iş kalmadı'
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 Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “Şu anda vadedip de yapmadığımız hiçbir işimiz kalmadı. Bir tane mandıra diye adlandırdığımız süt işleme tesisimizde vardı onunda şu anda ihale günü alındı ihalesi yapılıyor, bu yaz döneminde inşallah binası yapılıp içindeki ekipmanları tamamlanıp hizmete sunacak olduğumuzun heyecanını paylaşmak istiyorum” dedi. 


Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, halkın vermiş olduğu güvene layık olmak için gayret gösterdiklerini, vadettikleri projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Arslan, “Akkışla ilçemizin güzel insanlarına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz günden bugüne kadar geriye bakma fırsatı bulduğumuz dakikalarda değerlendirmemiz yapmamız gerekiyor. İlçemize geldiğimiz de biz burada neler yapacağımızla ilgili fizibilite çalışmamızı yaparken bunları sözde değil yazılı olarak yaptık. Bu kitapçıklarımızı bastırdığımızda her projeyi gayretle bir bir hayata geçirmeye başladık. Halkımızın vermiş olduğu güvene layık olma yolunda gayret gösterdik. Şu anda vadedip de yapmadığımız hiçbir işimiz kalmadı. Bir tane mandıra diye adlandırdığımız süt işleme tesisimizde vardı onunda şu anda ihale günü alındı ihalesi yapılıyor, bu yaz döneminde inşallah binası yapılıp içindeki ekipmanları tamamlanıp hizmete sunacak olduğumuzun heyecanını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde güzel nezih bir ortamda geleneksel olan festivalimizi de huzur içinde geçirdik. Ev sahipliğinden dolayı tüm ilçe halkımıza ve gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yeni festivalin daha güzel yapılması temennisiyle festivalimizi tamamlamış olduk” şeklinde konuştu.

1ha

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