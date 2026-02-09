Akkışla Belediye Başkanı Dursun, telef olan koyunlar için destek arıyor

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Akkışla’da 2025 yılında telef olan hayvanlar için Tarım Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına destek çağrısında bulunduklarını, ancak henüz bir destek bulamadıklarını belirtti. Başkan Dursun, yetkililerin bir an önce harekete germesi istediğini de vurgulayarak, “2025 yılında yoğun kar yağışından dolayı Gömürgen’de kalan 350-400 hayvanlarımız telef olmuştu. Vatandaşlarımız 2 yıldır mağdur. Tarım Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı küçükbaş hayvan konusunda destek olacaklarını söylediler ama henüz bir destek olmadı. Şu anda koyunlar da kuzulamak üzere. Verecekleri koyunları bir an önce bekliyoruz. Vatandaşlarımız mağdur durumda. Tamamını karşılayamayız ama bir nebze de olsun vatandaşın mağduriyetini gidereceğimiz kanaatindeyiz. Buradan yetkilileri bir kez daha uyarıyorum. Özellikle rica ediyorum. Mağdur olan vatandaşlarımızın asgari de olsa mağduriyetlerinin giderilmesi için bir an önce hareket etmelerini istiyorum” açıklamalarında bulundu.