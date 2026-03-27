Akkışla Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Akkışla Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Akkışla Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
(RHA)- Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Akkışla Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Akkışla Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Güneş katıldı. Programda belediye çalışanlarının maaş artışı için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Şube Başkanı Yavuz Navruz, yapılan anlaşmanın belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.