Akkışla’da 15 Temmuz konser ve semazen ile anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Akkışla’da anma töreni düzenlendi. Programa, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Grup Devran Konser verirken, semazen gösterileri de yapıldı. Öte yandan bayrak dağıtımı, çay ve simit ikramı yapan Başkan Arslan, katılım sağlayanlara teşekkür etti. Başkan programda yaptığı konuşmada ise, ”Sizler Türkiye Yüzyılı’nın kahramanlarısınız. Her zaman vatanına, bayrağına, ezanına, sahip çıkan siz değerli hemşehrilerim dün olduğu gibi bugün de buradasınız” dedi.