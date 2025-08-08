Akkışla'da 1500 metrelik sıcak asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akkışla ilçe merkezini Ganişeyh Mahallesi'ne bağlayan yolun 1500 metrelik kısmında sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar ile yoğun olarak kullanılan Ganişeyh yolunun bozuk kısımları onarılarak, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ve mahalle bağlantı yollarında asfalt yapımı ve yol iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akkışla ilçe merkezini Ganişeyh Mahallesi’ne bağlayan yolda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları, mahalle sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla il genelinde hasar ve yıpranma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

