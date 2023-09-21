Akkışla'da bir arazi yangını daha söndürüldü
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, ilçede bir arazide çıkan yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.
- 21.09.2023 12:11
- Güncelleme: 21.09.2023 12:12
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Yangın, Akkışla ilçesinde bir arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “Arazide çıkan yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yangını kontrol altına aldık. Arsa sahiplerine geçmiş olsun” dedi.
1ha
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