Akkışla’da bir arazi yangını daha söndürüldü

Yangın, Akkışla ilçesinde bir arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “Arazide çıkan yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yangını kontrol altına aldık. Arsa sahiplerine geçmiş olsun” dedi.