Akkışla'da CHP'den Yoğun Saha Çalışması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatı Akkışla'da kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı, il yönetim kurulu üyeleri ve Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, belediye meclis üyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Akkışla Temsilcisi Zafer Himmetoğlu da yer aldı.
Program kapsamında ilçe başkanlığında partililerle buluşuldu. Ardından Belediye Başkanı Mustafa Dursun makamında ziyaret edilerek ilçeye dair çalışmalar ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Türkmen Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelinerek samimi bir ortamda sohbet edildi.
Saha çalışmaları esnaf, pazar yeri ve vatandaş ziyaretleriyle devam etti. CHP heyeti, hemşehrilerin taleplerini doğrudan dinleyerek yerinde incelemelerde bulundu.
CHP teşkilatı, Akkışla’da halkla temaslarını sürdürerek sahada aktif şekilde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.