Akkışla'da CHP'den Yoğun Saha Çalışması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatı Akkışla'da kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı, il yönetim kurulu üyeleri ve Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, belediye meclis üyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Akkışla Temsilcisi Zafer Himmetoğlu da yer aldı.

Akkışla'da CHP'den Yoğun Saha Çalışması

Program kapsamında ilçe başkanlığında partililerle buluşuldu. Ardından Belediye Başkanı Mustafa Dursun makamında ziyaret edilerek ilçeye dair çalışmalar ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Türkmen Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelinerek samimi bir ortamda sohbet edildi.

Saha çalışmaları esnaf, pazar yeri ve vatandaş ziyaretleriyle devam etti. CHP heyeti, hemşehrilerin taleplerini doğrudan dinleyerek yerinde incelemelerde bulundu.

CHP teşkilatı, Akkışla’da halkla temaslarını sürdürerek sahada aktif şekilde çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, '2020'den beri 1 kuruş kredi çekmedik'
Başkan Palancıoğlu, “2020’den beri 1 kuruş kredi çekmedik”
Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Vali Çiçek, 'Dünya var oldukça camilerden ezanlar okunacak, bayrak en yükseklerde dalgalanacak'
Vali Çiçek, “Dünya var oldukça camilerden ezanlar okunacak, bayrak en yükseklerde dalgalanacak”
Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası
Kayseri Köşk Mahallesi'nde kene vakası
Milletvekili Cıngı: 'Başıboş köpek konusu doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir'
Milletvekili Cıngı: “Başıboş köpek konusu doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir”
KESOB Başkanı Odakır, mazbatasını aldı
KESOB Başkanı Odakır, mazbatasını aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!