Akkışla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 6 şahıs gözaltına alındı.

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  • 30.11.2022 21:49
  • Güncelleme: 01.12.2022 11:47
Akkışla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 6 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ganişeyh Mahallesi’nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; T.Ö., B.H.Ö, M.B, F.A, M.A, ve Y.K.’nin 2 adet kazma ve 2 adet kürek ile 2 metre derinliğe ve genişliğe sahip izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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