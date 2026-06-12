Akkışla'da Kitapların Büyüsü: Çocukların Gözleri Işıldadı

Dokuz yaş ve üzeri çocuklar için yazılmış, değerlerimizi yaşatan, eğlenceli ve macera dolu hikâyeler, Akkışlalı öğrencilerle buluştu. “Devteron” kitabının yazarı Yasin Karakaya, “İşimiz Acele” kitabının yazarı Enes Durmuş ve “Acil Necati” kitabının yazarı Murat Soytürk, öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Akkışla Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Akkışla Kaymakamı Onur İnce, İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Turhal, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, eğitimci yazar Harun Aydın’ın samimi ve etkileyici konuşmasıyla başladı. Daha sonra Yasin Karakaya’nın moderatörlüğünde yazarlar, kitaplarını tanıttı, yazarlık serüvenlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik boyunca öğrencilerin sergilediği dikkat ve ilgi gözlemlenmeye değerdi. Söyleşiyi büyük bir dikkatle dinleyen çocuklar, hikâyelerin büyülü dünyasına adeta yolculuk yaptı. Merak ettikleri soruları heyecanla sorarken, yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltı, etkinliğin en güzel anlarını oluşturdu.

Söyleşi sırasında, Kaymakam Onur İnce ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Turhal'ın da etkinliğe aktif katılımı, programa ayrı bir değer kattı. Özellikle Kaymakam'ın, hikâyelerle ilgili güzel soru soran üç öğrenciye hediye vereceğini açıklaması, çocukların heyecanını daha da artırdı. Öğrencilerin kitaplara ve hikâyelere gösterdiği ilgi, ödüllerden çok daha anlamlıydı.

Yazarların anlattıklarını dikkatle takip eden, söz alabilmek için heyecanlanan ve sorularıyla söyleşiye katkıda bulunan öğrenciler, günün gerçek kahramanları oldular. Kitapların çocukların hayal dünyasına dokunduğunu, onların gözlerindeki mutluluk ve öğrenme isteğini görmek, hepimiz için bir mutluluk kaynağıydı.

Son derece verimli ve samimi geçen program, öğrencilerin kitaplarını imzalatmaları ve yazarlarla hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi. Akkışla’da bir kez daha gördük ki; çocuklara doğru zamanda doğru kitaplar ulaştığında, sadece sayfalar açılmıyor, yeni hayaller kuruluyor, yeni ufuklar oluşuyor ve çocukların gözleri ışıldıyor.