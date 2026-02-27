Akkışla'da Sanat Rüzgârı: Öğrencilere 'İnci Küpeli Kız' Sürprizi

Görsel Sanatlar Öğretmeni Havva Nur Özdemir, ilçe merkezi ile mahalle ve köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle dünyaca ünlü ressamları buluşturdu. Sunumunda Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Johannes Vermeer, Osman Hamdi Bey, Jackson Pollock, Claude Monet ve Burhan Doğançay gibi 15 önemli sanatçının yaşam öyküsünü, eserlerini ve sanat anlayışlarını paylaştı.

Etkinliği sıradan bir sunumdan çıkaran sürpriz, dersin başında yaşandı. Özdemir, Johannes Vermeer’in “Girl with a Pearl Earring” (İnci Küpeli Kız) tablosundaki karakter gibi giyinerek sınıfa girdi. Bu sürpriz karşısında öğrenciler büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

Sunumun ardından öğrenciler interaktif bir deneyime katıldı. Özdemir, daha önce kendi çizdiği ünlü tablo reprodüksiyonlarının yüz kısımlarını keserek özel maskeler hazırladı. Öğrenciler bu maskeleri takarak adeta tabloların içindeki karakterlere dönüştü. Bu uygulama, klasik hatıra fotoğraflarının ötesinde, öğrencilerin “eserin parçası” olduğu yaratıcı bir deneyim sağladı.

Etkinlik sonunda yetenekli öğrenciler Güzel Sanatlar Liseleri hakkında bilgilendirildi ve sanat eğitimi alanında kariyer planlamasına dair farkındalık kazandırıldı.

Öğrenciler, sanatçılar hakkında ilginç anekdotlar öğrenirken, eserlerin ortaya çıkış hikâyeleri ve dönemin sanatsal özellikleriyle sınıflarda adeta bir sanat yolculuğu yaşandı. Havva Nur Özdemir’in bu özgün ve sahneleme temelli anlatım yöntemi, yaratıcı ve deneyim odaklı sanat eğitiminin önemini bir kez daha gösterdi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Özdemir şunları söyledi: '27 Şubat Dünya Ressamlar Günü kapsamında, görev yaptığım ilçedeki tüm mahalle ve köy okullarını gönüllü olarak ziyaret ediyorum. Amacım; çocuklarımızı dünya sanat tarihiyle tanıştırmak, onlara estetik bir bakış kazandırmak ve hayal güçlerini cesaretlendirmek. Bu yolculukta bazen bir öğretmen, bazen de İnci Küpeli Kız oluyorum. Çünkü bir çocuğun sanata dokunabilmesi için önce merak etmesi gerekir. Sınıflarımızda Vincent Van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso ve daha birçok ustayı konuşuyoruz. Sanatın yalnızca bir ders olmadığını; bir düşünme biçimi, bir ifade alanı ve bir özgüven kaynağı olduğunu birlikte keşfediyoruz. Öğretmen olmak; bazen bir tabloya dönüşüp çocukların gözünde ışık yakabilmektir.'

Akkışla’da 27 Şubat, sadece bir anma günü değil; öğrencilerin sanatla bağ kurduğu, ilham aldığı ve hayal gücünü genişlettiği özel bir gün olarak kayıtlara geçti.