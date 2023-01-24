Akkışla'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde başından ve göğsünden silahla vurulan 23 yaşındaki Mehmet C. hayatını kaybetti.
- 24.01.2023 05:24
- Güncelleme: 24.01.2023 05:24
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Olay, Akkışla İlçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan S.A. (25) isimli kadın, akrabası 23 yaşındaki Mehmet C.’yi silahla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Başından ve göğsünden yaralanan Mehmet C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren S.A., polis ekiplerine teslim oldu. Mehmet C.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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